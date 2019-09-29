رياضة | تصنيف دور المجموعات بدوري الأبطال.. الأهلي يبتعد عن الترجي والوداد.. ومواجهة محتملة مع الزمالك وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصنيف دور المجموعات بدوري الأبطال.. الأهلي يبتعد عن الترجي والوداد.. ومواجهة محتملة مع الزمالك وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار اليوم الأحد على دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019 - 2020، واكتمل عقد الأندية الستة عشر المتأهلة لدور المجموعات بالبطولة القارية.

وتأهل النادي الأهلي المصري علي حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 ذهابًا، و4-1 إيابًا، بينما صعد فريق الزمالك بعدما خسر لقاء الذهاب 2-1 أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، وانسحب الأخير من لقاء الإياب الذي اقيم اليوم على ملعب برج العرب.

ووفقًا لتصنيف الأندية الإفريقية خلال السنوات الخمسة الأخيرة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فإن النادي الأهلي سوف يتواجد في المستوي الأول، بينما سيتواجد الزمالك في المستوي الثاني من التصنيف، وهنا سيكون احتمال وقوع الفريقين في مجموعة واحدة وارد بشكل كبير.

وتنص لوائح بطولة دوري أبطال إفريقيا في النظام الجديد تنص على عدم ابتعاد أصحاب نفس البلد بمجموعة واحدة، وهو ما يشير إلى أن الأهلي والزمالك قد يقعان في مجموعة واحدة.

وإليكم تصنيف أندية إفريقيا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا:

‏- التصنيف الأول :

‏الترجي - مازيمبي - الوداد - الأهلي

‏- التصنيف الثاني :

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‏النجم الساحلي - صنداونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

‏- التصنيف الثالث :

‏الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

‏- التصنيف الرابع :

‏بريميرو دي أوجوستو - بلاتينوم - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل

ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه في نفس التصنيف، بينما قد تضع القرعة فريق ماميلودي صن داونز أو النجم الساحلي مع الأهلي في مجموعة واحدة ايضًا حيث سيتواجد الثنائي في التصنيف الثاني بدور المجموعات مع الزمالك واتحاد العاصمة.

وسيكون الأهلي والزمالك أمام خيار الوقوع في مجموعة نارية ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، خاصة وأن المستويات الأربعة للتصنيف تضم أندية من العيار الثقيل.

و أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.