رياضة | التليفونات يخسر من الداخلية ويتعادل مع الشرطة وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التليفونات يخسر من الداخلية ويتعادل مع الشرطة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مبارتان وديتان مساء الأحد، على ملعب الشرطة، أمام الداخلية واتحاد الشرطة.

وخسر الفريق مواجهته الودية أمام الداخلية بنتيجة 5/2 وأحرز هدفى التليفونات الثنائى محمود عبده والافريقى مانجا، بينما سجل خماسية الداخلية بامبا، ومحمود طلعت، ومصطفى ابراهيم وأحمد تمساح وسمير فكري.

وحسم التعادل السلبي المباراة الثانية أمام فريق اتحاد الشرطة.

ووضح من خلال التجربتين الوديتين حرص عماد سمير المدير الفنى لتليفونات بنى سويف على جميع اللاعبين والاطمئنان على الجاهزة البدنية لصفوف الفريق وذلك قبل أيام من المواجهة الأولى للفريق امام ديروط بالاسبوع الاول من دورى القسم الثانى.

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وكان التليفونات قد أنهى معسكره بمحافظة الإسكندرية والذى شهد إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق سموحة والرجاء والأوليمبي ونجوم المستقبل.

وخسر الفريق مباراته الودية الأخيرة أمام ضيفه كوكاكولا وذلك فى المباراة التى جمعت بينهم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بنتيجة 2/0 .

ومن المقرر عودة لاعبي تليفونات بنى سويف لأداء التدريبات اليومية بصورة مسائية بملعب التربية والتعليم ببنى سويف وذلك تحت قيادة فنية للدكتور عماد سمير المدير الفنى والذى تولى المسوؤلية منذ شهور خلفا لنينو .

ويتكون الجهاز الفنى لتليفونات بنى سويف من الدكتور عماد سمير مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وأيمن محفوظ مدير إدارى ومحمد محب أخصائى علاج طبيعى وإصابات ملاعب وأحمد سعد المشرف على الكرة.