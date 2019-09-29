رياضة | عاجل.. تعرف على تصنيف دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على تصنيف دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مباريات الدور التمهيدي الأخير لبطولة دوري ابطال افريقيا المؤهل لدور المجموعات، ويتم تحديد نظام القرعة الخاصة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لتصنيف الأندية بناء على المشاركات القارية في السنوات الخمس الماضية جاء تصنيف الأندية المتأهلة على النحو التالي.

المستوى الأول: الترجي، مازيمبي، الوداد، الأهلي.

المستوى الثاني: النجم الساحلي، صن داونز، الزمالك، اتحاد العاصمة.

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المستوى الثالث:الرجاء، زيسكو، فيتا كلوب، الهلال. المستوى الرابع: بريميرو دي أوجوستو، بلاتينوم، بترو أتليتكو، شبيبة القبائل.

وتقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا يوم 9 أكتوبر المقبل في السابعة مساءًا بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر.