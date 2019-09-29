رياضة | المواجهة الأشرس| ريفير بلايت وبوكا جونيورز يعلنان قائمتهما لمواجهة كأس الليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواجهة الأشرس| ريفير بلايت وبوكا جونيورز يعلنان قائمتهما لمواجهة كأس الليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ناديي بوكا جونيورز الأرجنتيني ومواطنه ريفر بلات؛ استعدادا لمواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادورس " دوري أبطال أمريكا الجنوبية " على ملعب المونيمنتال .

وستقام المباراة وسط حضور يبلغ 70 ألف مشجع بعد نفاذ التذاكر بالكامل ، و رغم تحذير الأرصاد الجوية من الطقس إلا ان جمهور الفريقين لن يجد عائقا أمام حضور اللقاء .

وتأتي المباراة بمثابة مباراة " الثأر " لبوكا جونيورز بعد خسارته في نهائي القرن العام الماضي فيكوبا ليبرتادورس أمام ريفر بلات.

وأعلن مدربي الفريقين ألفارو مدرب بوكا جونيورز و مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بلات قائمة الفريقين التي تضم :

Advertisements

قائمة بوكا جونيورز :

أندارادا - دياز - بوفاريني - ويكانديت - لوبيز - جولتز- ازكويردوز - الونسو - ماس - فابرا - ماركوني - الميندرا - كابالدو - كامبوزانو - رينوسو - ماكليستر - دي روسي - زاراتي - سالفيو - فيلا - اوباندو - كارلوس تيفيز - أبيلا - هورتادو - سولدانو

قائمة ريفر بلات :

فرانكو أرماني - بولونيا - أنجيليري - مونتيل - كاسكو - كويرتا - روخاس - بينولا - ناهويل جاياردو - باولو دياز - انزو بيريز - ازكويل بالاسيوس - زوكوليني - سوسا - دي لا كروز - كاراسكال - فرنانديز - سكوكو - بينيامين - بوري - ماتياس سواريز - براتو - خوليان الفاريز