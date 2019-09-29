رياضة | ممدوح عيد يوجه الشكر للاعبي بيراميدز بعد الفوز على شباب بلوزاد

‫وجه المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز خالص شكره لجميع اللاعبين والطاقم الفني بعد التأهل للدور للتالي في كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف سجله جون أنطوي.‬

‫و قال عيد إن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم عرض رائع يليق باسم مصر خارج الديار موضحا أن الفريق استحق الفوز عن جدارة واستحقاق وكانت هناك رغبة حقيقية وروح عالية من جميع أفراد البعثة على العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لدور ال٣٢ الإضافي.‬

وشكر رئيس البعثة مسئولي الفريق الجزائري الشقيق على حسن الضيافة والاستقبال.

حقق نادي بيراميدز فوز غالي وثمين على شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بمرحلة الأياب من دور الـ32 من الكونفدرالية، على ستاد 5 جويلية، ليتأهل إلى مرحلة المرحلة القادمة من البطولة الافريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 في القاهرة، واستطاع بيراميدز أن ينتصر نتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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وكانت المباراة بدون أهداف خلال اول ربع ساعة من عمر المباراة، ولم تظهر أي علامات للخطورة من جانب بلوزداد، وفي المقابل بقى بيراميدز متحفظًا بالرغم من حاجته للتهديف.

وسنحت فرصة خطيرة لصالح شباب بلوزداد بعدما مرت الكرة عرضية من أمام عناصر الفريقين، ولم يتمكن أحمد الشناوي من التعامل معها غير أنها انتهت في النهاية بعيدًا عن مناطق الخطورة.

وحصل بيراميدز على فرصة من خلال إسلام عيسى في انتهت إلى يد حارس شباب بلوزداد بعدما صوب كرة ليست قوية.

تقدم جون أنطوي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 57 بعدما أخطأ مدافع شباب بلوزداد في التعامل مع الكرة فذهبت إلى المدافع الغاني الذي لم يتواني في التسديد وتسجيل هدف هام لفريقه.