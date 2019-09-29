رياضة | برشلونة يخطط لضربة كبري في ميركاتو الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضربة كبري في ميركاتو الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوي إدارة نادي برشلونة الإسباني بقيادة جوسيب مارتيمو؛ الدخول في مفاوضات مع مدافع يوفنتوس الإيطالي؛ لتدعيم صفوفه بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت بعض التقارير الصحفية؛ عن رغبة الفريق الكتالوني في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع السيدة العجوز؛ خلال شهر يناير.

وقال موقع "الكالتشيو ميركاتو الإيطالي"، إن البوجرانا بدأ التخطيط للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الحالي وأياكس الهولندي السابق.

وأضاف الموقع؛ أن برشلونة سوف يقدم على طلب لنادي يوفنتوس للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب برشلونة؛ في تعزيز الخط الدفاعي بسبب الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي وعدم قناعة فالفيردي بالمدافع الشاب توديبو؛ بالمرحلة الماضية.

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على جانب آخر ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة سوف يخسر جهود أحد أهم لاعبيه خلال مباراة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا المقرر لها الأربعاء المقبل.

وأكدت صحيفة "آس" الاسبانية أن نادي برشلونة سوف يفقد خدمات المهاجم الشاب انسو فاتي أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيث يرفض ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة المخاطرة والدفع باللاعب في مباراة الإنتر قبل اكتمال تعافيه من الإصابة بشكل كامل حتي لا يتعرض لإنتكاسة.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن الإصابة التي يعاني منها "فاتي" في وتر الرضفة في الساق اليسرى يحتاج إلى وقت راحة كبير جداً لذا هو مستبعد من الناحية العملية من المشاركة في مباراة انتر ميلان يوم الأربعاء المقبل.

ويواجه فريق برشلونة نظيره انتر ميلان في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأربعاء المقبل.

ويغيب عن برشلونة أيضًا في مباراة الأربعاء أمام فريق انتر ميلان اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب الإصابة.

وكشف برشلونة في بيان له أن ديمبيلي يعاني من بعض الآلام في الفخذ الأيسر وهي نفس الإصابة العضلية التي كلن يعاني منها في الفترة الماضية وسيخضع النجم الفرنسي لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة الإصابة وتحديد مدة الغياب.