رياضة | آرسنال يرغب في التخلص من نجمه وعائق يمنعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يرغب في التخلص من نجمه وعائق يمنعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة نادي آرسنال الإنجليزي؛ للتخلص من اللاعب الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي خطوة آرسنال؛ بسبب راتب أوزيل والبالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بالرغم من عدم مشاركته بصفة أساسية؛ مع الإسباني أوناي إيمري المدير الفني.

وقالت صحيفة "ميرور البريطانية"، إن أرسنال يرغب في إعارة أوزيل، مع تحمل النادي الذي سينتقل إليه جزء من راتب اللاعب، بدلًا من جلوسه على مقاعد البدلاء.

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وأضافت الصحيفة؛ أن العائق الوحيد الذي يمنع إدارة النادي من اتخاذ هذا القرار؛ هو رغبة اللاعب نفسه في الإستمرار؛ وعدم الرحيل في الوقت الحالي.

على جانب آخر حددت رابطة الأندية الإنجليزية موعد مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و ارسنال ضمن منافسات دور ثمن نهائي من عمر البطولة وحسب الموقع الرسمي للبطولة فإن المباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم 28 أكتوبر المقبل.

وكان ليفربول ليفربول قد عبر لدور ثمن نهائي البطولة بعد الفوز علي حساب نظيره فريق كينز دونز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما صعد أرسنال لهذا الدور بعد الفوز على حساب نظيره فريق نوتينجهام فورست بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قد غاب عن مواجهة كينز دونز بسبب الراحة ويتلقى ليفربول نظيره فريق شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".