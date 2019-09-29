شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثلاثي الهلال لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة السد والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحفية سعودية عن عودة ثلاثي النصر لتدريبات الفريق الجماعية عقب تعافيهم للإصابة وجاهزيتهم لخوض المباريات. اللاعبين العائدين لتدريبات الهلال وكشفت التقارير الصحفية عن الرباعي العائدين لتدريبات الهلال الجماعية عقب تعافيهم من الإصابة وهم أندريه كاريو وعبد الله عطيف وسلمان المفرج. Advertisements كما أشارت التقارير إلى أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة أصبحوا جاهزين لخوض مباراة الهلال ضد نادي السد القطري القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا. موعد مباراة الهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

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