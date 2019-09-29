شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من قائد نيوكاسل عن الهزيمة الثقيلة على يد ليستر سيتي والان مع التفاصيل

علق جمال لاسيلس لاعب وقائد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على هزيمة فريقه اليوم الأحد على يد نادي ليستر سيتي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات جمال لاسيلس على الهزيمة على يد ليستر سيتي

وقال جمال لاسيلس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عن مباراة ليستر سيتي: "هزيمة اليوم غير مقبولة على الإطلاق، لا تهم التكتيكات نحن حقًا بحاجة إلى النظر إلى أنفسنا ويتعين على كل لاعب تحمل مسؤولية خسارة اليوم".

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نتيجة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

واستطاع نادي ليستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يصل رصيد ليستر سيتي إلى 14 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر.