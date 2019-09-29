شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي فاردي: لقد استحقينا الفوز اليوم على نيوكاسل والان مع التفاصيل
أكد جيمي فاردي نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي على أحقية فريقه في فوز اليوم الأحد على نادي نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.
تصريحات فاردي بشأن مباراة اليوم ضد نيوكاسل
وقال جيمي فاردي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لقد إستحقينا الفوز اليوم ، نتيجة كبيرة جدًا ضد خصم كبير مثل نيوكاسل، نحن الآن نتطلع لبماراة ليفربول القادمة في ملعب الأنفيلد".
نتيجة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي
واستطاع نادي ليستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذه النتيجة يصل رصيد ليستر سيتي إلى 14 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر.
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