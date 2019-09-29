شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إيقاف خالد البلطان وتغريمه بسبب النصر والان مع التفاصيل

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد رسميا إيقاف خالد البلطان رئيس نادي الشباب وتغريمه ماليا.

مدة إيقاف خالد البلطان

وقررت لجنة الانضباط إيقاف خالد البلطان لمدة مباراة واحده وإلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال سعودي.

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سبب العقوبة الموقعة على خالد البلطان

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى ضد خالد البلطان قدم شكوى ضد خالد البلطان، يتهمه فيه باستفزاز جماهير الفريق وتوجيه إشارات غير لائقه لهم، وذلك من خلال مروره في المنطقة غير المخصصة لرؤساء الأندية خلال مباراة الفريقين.

يذكر أن مباراة النصر والشباب قد انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.