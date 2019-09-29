شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة لتحديد موعد مباراة السوبر والان مع التفاصيل

أرسلت إدارة نادى النصر خطابا رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد لتحديد موعد إقامة مباراة السوبر السعودي أمام نادي التعاون لترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي.

وجاء نص البيان الذي تم نشره علي موقع التواصل الاجتماعى تويتر عبر نادي نادي النصر الرسمي كالتالي:" بعثت إدارة نادي النصر مساء اليوم الأحد خطاباً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة السوبر السعودي بين الفريق الأول لنادي النصر ونظيره نادي التعاون الشقيق وذالك حرصا من إدارة النادي علي ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي".

و كان نادي النصر قد حقق بطولة الدوري السعودي الممتاز الموسم الماضي علي حساب نادي الهلال بينما استطاع نادي التعاون الفوز ببطولة كأس السعودية.