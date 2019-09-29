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جماهير الوداد ترفع لافته اعتراضا على قرار الكاف بشأن مباراة الترجي

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قامت جماهير نادي الوداد المغربي اليوم الأحد برفع لافتة خلال مباراة فريقهم ضد نادي نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا يدل على اعتراضهم على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

شرح "تيفو" جماهير نادي الوداد ضد الاتحاد الإفريقي

وقامت جماهير الوداد برفع "تيفو خلال مباراة فريقهم اليوم اعتراضا منهم على قرار الكاف بشأن مباراة الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويتمثل التيفو في رأسية وليد الكارتي التي تسببت في أزمة مباراة الترجي والهدف الذي تم إلغائه بنهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

الكاف يصدر قراره بأن الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي

وكان الكاف قد أعلن منذ عدة أيام أن الترجي بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بشكل رسمي.

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