شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تغرم اتحاد جدة 100 الف ريال بسبب جمهوره والان مع التفاصيل

أعلنت ‏⁧‎لجنة الانضباط والأخلاق⁩ بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي ⁧‎اتحاد جدة بدفع غرامة مالية قدرها مئة ألف ريال لقيام جمهوره بإلقاء علب مياه باتجاه حارس المرمى والمنطقة الفنية المخصصة لفريق نادي الاتحاد في مباراة فريقهم أمام نادي الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأضافت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي أن هذا القرار قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من اللائحة. يذكر أن نادي الهلال حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره نادي اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالرياض ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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