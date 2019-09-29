شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون يعود لتدريبات ليفربول بعد التعافي من الاصابة والان مع التفاصيل

قالت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية المقربة من نادي ليفربول أن الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر عاد لتدريبات الريدز الجماعية بعد التعافي من الاصابة التي لحقت بيه في الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام نادي نوريتش سيتي.

وأضافت الصحيفة المقربة لنادي ليفربول الإنجليزي أن اللاعب الدولي البرازيلي أصبح جاهز للمشاركة في المباريات بعد التعافي نهائيا من الاصابة العضلية التي تعرض لها الشهر الماضى.

ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ريد بولز سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دروي أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ويسعى حامل اللقب ليفربول للفوز في المباراة لحصد اول ثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعثر في الجولة الأولي و الخسارة خارج ارضه أمام نادي نابولي الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.