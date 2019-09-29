شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نادي لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

غياب فيكتور فيتولو عن قائمة أتلتيكو مدريد

وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا غياب فيكتور فيتولو جناح الفريق بسبب تعرضه للإصابة أمس السبت خلال مباراة أتلتيكو مدريد.

قائمة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أدان، أوبلاك، كوندي.

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خط الدفاع: خيمينيز، آرياس، لودي، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، تريبير.

خط الوسط: توماس بارتي، كوكي، ساؤول، ليمار، يورينتي، هيريرا.

خط الهجوم: جواو فيليكس موراتا، كويا، شابونييتش، دييجو كوستا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف بدوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.