شكرا لقرائتكم خبر عن هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا والان مع التفاصيل
قام الياباني كيسوكي هوندا لاعب وسط نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي بعرض نفسه على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل مجاني.
هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا
وقام هوندا بنشر تغريده عبر حسابه الخاص على "تويتر" مخاطبا نادي مانشستر يونايتد: "قدموا لي عرضاً ، لا أريد المال، أريد اللعب مع فريق عظيم، مانشستر يونايتد".
مشاركات هوندا مع ملبورن فيكتوري
وقد شارك كيسوكي هوندا في 24 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.
ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.