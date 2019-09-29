الارشيف / اخبار الرياضه

هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا والان مع التفاصيل

قام الياباني كيسوكي هوندا لاعب وسط نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي بعرض نفسه على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل مجاني.

هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا

وقام هوندا بنشر تغريده عبر حسابه الخاص على "تويتر" مخاطبا نادي مانشستر يونايتد: "قدموا لي عرضاً ، لا أريد المال، أريد اللعب مع فريق عظيم، مانشستر يونايتد".

Advertisements

مشاركات هوندا مع ملبورن فيكتوري

وقد شارك كيسوكي هوندا في 24 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر من ترتيب الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا