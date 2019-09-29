شكرا لقرائتكم خبر عن هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا والان مع التفاصيل

قام الياباني كيسوكي هوندا لاعب وسط نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي بعرض نفسه على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل مجاني.

هوندا يعرض نفسه على مانشستر يونايتد مجانا

وقام هوندا بنشر تغريده عبر حسابه الخاص على "تويتر" مخاطبا نادي مانشستر يونايتد: "قدموا لي عرضاً ، لا أريد المال، أريد اللعب مع فريق عظيم، مانشستر يونايتد".

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مشاركات هوندا مع ملبورن فيكتوري

وقد شارك كيسوكي هوندا في 24 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.