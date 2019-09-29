شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..الحكم يعلن إنسحاب جينيراسيون وتأهل الزمالك والان مع التفاصيل

أنهى المالي محمدوا كيتا، حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت فى إياب دور ال32 من دورى أبطال إفريقيا وذلك بعد مرور 20 دقيقة فقط من إنطلاق اللقاء.

وأعلن كيتا، عن إنسحاب فريق جينيراسيون فوت وإعتباره مهزوماً بعد عدم حضوره إلى ملعب اللقاء بالإسكندرية، وإعلان الزمالك فائزاً باللقاء بهدفين نظيفين ليتأهل إلى دور ال16 من دورى أبطال إفريقيا.

وجاء عدم حضور بطل السنغال بسبب تمسكه بعدم إقامة اللقاء على ملعب برج العرب واللعب على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس فى القاهرة، رغم إرسال الكاف خطاباً رسمياً إلى الفريقين يفيد بنقل اللقاء إلى ملعب برج العرب وتأجيله لمدة يوم واحد وذلك بسبب الدواعى الأمنية.