شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يضرب نيوكاسل بخماسية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
استطاع نادي ليستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ملخص المباراة بين ليستر سيتي ونيوكاسل
وبدأت المباراة بسيطرة من نادي ليستر سيتي الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 16 عن طريق بيريرا وظل الفريق يحاول خطف المزيد من الأهداف أمام بعض الفرص من لاعبي نيوكاسل الذي تفاجئ بطرد هايدن في الدقيقة 43 ليكمل المباراة منقوص العدد.
وظهرت سيطرة كبيرة من ليستر سيتي ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق فاردي ثم أحرز الثالث عن طريق ركلة جزاء سجلها دوميت في الدقيقة 57 ثم جاء الرابع في الدقيقة 64 عن طريق فاردي واختتم ليستر أهدافه بالخامس في الدقيقة 90 عن طريق نديدي لينتهي اللقاء بفوز ليستر سيتي بخماسية نظيفة.
ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي عقب انتهاء المباراة
وبهذه النتيجة يصل رصيد ليستر سيتي إلى 14 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر.
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