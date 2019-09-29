شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية تنتظر راموس بسبب ديربي مدريد والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد ينتظر تطبيق عقوبة قاسية بسبب ما حدث خلال مباراة فريقه أمس السبت ضد نادي أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

مشادة بين راموس وسيميوني خلاا ديربي مدريد

وقد شهدت مباراة ديربي مدريد أمس قيام راموس بتوجيه بعض الكلمات الخارجه إلي دييجو سميوني الذي انفعل وطالب حكم المباراة بمعاقبة راموس ولكن تجاهله الحكم.

عقوبة قاسية تنتظر راموس

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وكشفت الصحيفة أنه قد يتم إيقاف راموس لمدة 4 مباريات في حالة تقدم نادي أتلتيكو مدريد بشكوى ضده.

كما أشارت الصحيفة إلى أن حكم المباراة لم يكتب في تقريره أي شئ عن مشادة راموس مع سيميوني ولكن في حالة تقدم أتلتيكو مدريد بشكوى سيتم معاقبة اللاعب.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

انتهت المباراة التي جمعت بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.