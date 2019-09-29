شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقي وراء غضب ميسي من تعاقد برشلونة مع جريزمان والان مع التفاصيل
كشفت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية عن السبب الحقيقي وراء غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة من تعاقد فريقه مع الفرنسي أنطوان جريزمان.
تعاقد برشلونة مع جريزمان هذا الصيف
وكان نادي برشلونة قد أعلن التعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 120 مليون يورو قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد.
سبب استياء ميسي من تعاقد برشلونة مع جريزمان
وأكدت الإذاعة أن إدارة نادي برشلونة ووالد ميسي قد اتفقا على تأخير دفع راتب ليو بسبب عدم وجود أموال في خزينة النادي ولكن تفاجئ اللاعب بعد ذلك من تعاقد النادي مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو وانزعج من تصرف النادي.
وقد شارك أنطوان جريزمان في 9 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة منذ انضمامه للنادي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.
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