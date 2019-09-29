الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على السبب الحقيقي وراء غضب ميسي من تعاقد برشلونة مع جريزمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقي وراء غضب من تعاقد مع جريزمان والان مع التفاصيل

كشفت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية عن السبب الحقيقي وراء غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة من تعاقد فريقه مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

تعاقد برشلونة مع جريزمان هذا الصيف

وكان نادي برشلونة قد أعلن التعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل  120 مليون يورو قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد.

Advertisements

سبب استياء ميسي من تعاقد برشلونة مع جريزمان

وأكدت الإذاعة أن إدارة نادي برشلونة ووالد ميسي قد اتفقا على تأخير دفع راتب ليو بسبب عدم وجود أموال في خزينة النادي ولكن تفاجئ اللاعب بعد ذلك من تعاقد النادي مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو وانزعج من تصرف النادي.

وقد شارك أنطوان جريزمان في 9 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة منذ انضمامه للنادي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على السبب الحقيقي وراء غضب ميسي من تعاقد برشلونة مع جريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا