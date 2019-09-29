شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين مانشستر سيتي ويوفنتوس لضم مهاجم سالزلورج والان مع التفاصيل
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي يوفنتوس الإيطالي يتنافسان لضم النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم نادي ريدبول سالزبورج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
يوفنتوس ومانشستر سيتي ينهيان الاتفاق لضم مهاجم سالزبورج
كما أكدت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي ونادي يوفنتوس تمكنا بالفعل من إنهاء الاتفاق مع نادي سالزبورج لضم ايرلينج هالاند الصيف القادم.
فيما أشارت الصحيفة إلى أن المقايل المادي هو من سيحسم من سيتمكن من ضم ايرلينج هالاند الصيف القادم.
سبب ظهور اسم ايرلينج هالاند بهذا الشكل
ومن أسباب ظهور اسم ايرلينج هالاند بهذا الشكل وظهور التنافس عليه هو تسجيله لثلاثة أهداف في مباراة فريقه الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في مرمى نادي جينك.
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