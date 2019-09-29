شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لتجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحفية سعودية أن النادي الأهلي يسعى لتجديد عقد السعودي مصطفى بصاص الجناح الايمن للفريق خلال الساعات القليلة القادمة.

مدة عقد مصطفى بصاص الجديدة مع النادي الأهلي

وكشفت التقارير أن النادي الأهلي ينوي تجديد عقد مصطفى بصاص لمدة عام واحد فقط مع الفريق.

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مفاوضات النادي الأهلي مع مصطفى بصاص لتجديد عقده

وذكرت التقارير أن المفاوضات بين الأهلي و مصطفى بصاص ووكيله أعماله لتجديد عقد اللاعب جاريه منذ عدة أيام وتسير بشكل إيجابي حتى الآن.

وينتهي عقد مصطفى بصاص مع النادي الأهلي بعد غدا الثلاثاء بشكل رسمي ويحق له الانضمام إلى أي نادي يريده مجانا.

وقد شارك مصطفى بصاص في مباراة واحده فقط مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي خلال بطولة الدوري السعودي ولم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.