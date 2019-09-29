شكرا لقرائتكم خبر عن «بيراميدز» يتأهل إلى دور الـ 32 الإضافي للكونفيدرالية بفوزه على شباب بلوزداد الجزائري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ32 الإضافي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم /الأحد/ على استاد «5 جويليه» في إياب دور الـ 32 للمسابقة القارية.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة (1-1) في القاهرة، ليتأهل «بيراميدز» إلى الدور المقبل للبطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1/2).
وأحرز المهاجم الغاني جون أنطوي، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني، هدف «بيراميدز» في الدقيقة 57 من عمر المباراة.
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