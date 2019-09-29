شكرا لقرائتكم خبر عن خليلوزيتش يفتح صفحة جديدة فى نجوم الكرة المغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مهدى بن عطية نجم الكرة المغربية من العودة لصفوف منتخب الأطلسى بعد فترة غياب عن معسكر المنتخب المغربى فى عهد الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى بسبب وجود خلافات بينهما، لكن وحيد خليلوزيتش المدير الفنى الجديد قرر فتح صفحة جديدة مع كافة اللاعبين الذين لم يكن لهم دور فى الفترة السابقة ومن بينهم عبد الرازق حمد الله لاعب النصر السعودى الذى كان قد غادر معسكر المنتخب المغربى فى مصر خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بسبب خلافاته مع المدرب الفرنسى «رينارد».

وأكد خليلوزيتش فى تصريحات للصحف المغربية أنه يرغب منح فرصة للاعبين الذين لم تتوفر الفرصة لهم فى التواجد فى الفترة السابقة، وينتظر أن يضم المدير الفنى الجديد 25 لاعبا للمعسكر المقبل خلال معسكر الفريق قبل مواجهة منتخبى ليبيا والجابون الوديتين.