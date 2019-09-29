شكرا لقرائتكم خبر عن «هاردن» يكشف عن موعد عودته إلى المنتخب الأمريكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لحق جيمس هاردن، نجم كرة السلة الأمريكية، وفريق هيوستن روكتس، بقائمة النجوم الراغبين فى اللعب بدورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».

وعانى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من غياب النجوم عن تشكيلته فى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019، التى أقيمت فى الصين مؤخراً، وتوج بلقبها المنتخب الإسبانى.

عدد من نجوم دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين NBA أعلنوا مؤخراً عن رغبتهم فى اللعب مع منتخب الولايات المتحدة فى الأوليمبياد القادم، وهم الرباعى ستيفن كورى، داميان ليلارد، كلاى طومسون ودرايموند غرين.

Advertisements

قفز جيمس هاردن على متن الطائرة، لينضم لنجوم دورى العمالقة، ليصبح من المحتمل أن تشهد الدورة القادمة فى اليابان، من أكثر البطولات المميتة فى تاريخ الأوليمبياد.

جيمس هاردن رفض فى البداية المشاركة فى مونديال السلة، لرغبته فى قضاء أوقات إضافية فى التدريب والتحضير للموسم الجديد مع فريقه هيوستن روكتس، واللعب بجانب الوافد الجديد راسل ويستبروك. لكن هاردن يريد اللعب فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة فى العاصمة اليابانية طوكيو، حيث إن مجرد اعتباره قائداً لمنتخب السلة الأمريكى سيكون إضافة مهمة للفريق، الذى يبحث عن تعويض الفشل، بعد كارثة كأس العالم.

نجم هيوستن روكتس يتمتع بخبرات كبيرة مع منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة، حيث ساهم فى تتويج المنتحب بالميدالية الذهبية فى أوليمبياد لندن 2012 وكأس العالم 2014. فى حين أنه خرج من مقاعد البدلاء ليحقق معدل 5.5 نقطة فى الأوليمبياد، إلا أن هاردن سيتم الاعتماد عليه كأحد أقوى هدافى الفريق فى عام 2020.

الولايات المتحدة كانت المرشحة الأولى للفوز بكأس العالم هذا الصيف على الرغم من سلسلة الانسحابات البارزة من قائمته، حيث لم يكن الأمر مجرد كارثة، بعدما خسر فريق الولايات المتحدة الأمريكية أول مباراة له بعد 59 مباراة وانتهى به فى المركز السابع، وهو ما يكفى فقط للتأهل إلى ألعاب 2020. وفشل منتخب الولايات المتحدة الأميركية فى الحفاظ على لقب كأس العالم لكرة السلة، الذى توج به أخر نسختين، بعدما ودع المنافسة مبكراً من دور الثمانية، وأنهى البطولة محتلاً المركز السابع.

منتخب فرنسا حقق إحدى أكبر مفاجآت نهائيات كأس العالم 2019 فى كرة السلة، بإقصائها الولايات المتحدة حاملة اللقب فى النسختين الأخيرتين، بعد فوزه عليه 89-79 فى الدور ربع النهائى. عانت الولايات المتحدة من غياب النجوم عن تشكيلتها فى مونديال السلة 2019، التى أقيمت فى الصين مؤخراً، ما أثر على قدرة المنتخب فى الاحتفاظ باللقب. وانسحب العديد من الأسماء الرنانة من المشاركة مع المنتخب الأمريكى فى المونديال أبرزهم، جيمس هاردن نجم هيوستن روكتس وأنتونى ديفيز لاعب لوس أنجلوس ليكرز الجديد، وزيون ويليامسون لاعب نيو أورليانز بيلكانز الجديد وسى جى مالكوم وبرادلى بيل وآخرون.