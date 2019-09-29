شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيز: «فيدرر» هو المثل الأعلى للرياضة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لاعب التنس الإسبانى فيليثيانو لوبيز أن عام 2019 هو الأفضل بالنسبة له، فهو العام الذى تزوج فيه، والذى تولى فيه رئاسة بطولة مدريد المفتوحة، والذى يواصل فيه اللعب هو وأسطورة مثل روجر فيدرر، والذى وصفه بأنه «أفضل مثل أعلى فى الرياضة على مستوى العالم».

وقال لوبيز، المصنف 55 عالميا: «هكذا هى الحياة، تفاجئك، هذا العام يعد ربما هو الأفضل فى حياتى، عدت للفوز ببطولة تعد بالنسبة لى مهمة للغاية (كوينز) وتزوجت.. كما استهللت مسيرتى كمدير بطولة، كانت هناك أمور جديدة، لكنى بالتأكيد الأفضل حتى الآن».

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وحول استمراره فى ملاعب التنس رغم بلوغه سن الـ38، قال: «أعتقد أن لاعب التنس بمجرد تخطيه سن الـ30 أصبح فى مقدوره التحسن دائمًا، هذا لم يكن يُعتقد فى السابق، لكننا الآن نرى أكثر من مثال للاعب متقدم فى السن، ويحقق نتائج أفضل.. الآن هناك وسائل عديدة لتحافظ بدنيا على حالتك ولتكون أكثر تنافسية».

ويضيف: «بالنسبة للتنس تحديدا، مع تقدمك فى السن تبدأ تعرف مميزاتك وعيوبك بشكل أفضل، وتحدد ما يمكن تحسينه، كيفية اللعب بشكل تكتيكى وتطوير مواطن قوتك.. بالنسبة لى، أنا الآن ألعب تنسًا مختلفًا عما كنت عليه فى السابق، ودائما أؤمن بأن على التحسن».

وتابع لوبيز: «الآن أصبحنا نرى فى الرياضة مزيدا من الحالات، للاعبين أعمارهم تصل إلى 30 عاما أو أكثر يواصلون الكفاح بقوة، الرياضة تغيرت كثيرا للغاية، الشباب الآن لا يجدون ثغرات لأن الكبار يكافحون فى الملاعب».

وعن رأيه عند مشاهدة لاعبين مثل فيدرر فى مثل عمره يخوضون مباريات نهائية فى البطولات الكبرى (جراند سلام)، قال: «فيدرر هو أفضل مثل ربما للرياضة العالمية، ففى عمر الـ38 يمكنك أن تستمر على قمة الرياضة التى تمارسها.. نشاهد الآن لاعبين فى الأربعين من العمر فى ملاعب كرة القدم، لكن فى مراكز متأخرة مثل الدفاع أو حراسة المرمى». واستطرد: «فى التنس كانت هناك حالة أخرى وهى جيمى كونرز، لكنه أيضا لا يمكن أن نقارنه بفيدرر، الذى لم يتراجع عن التصنيف الثالث عالميا، باستثناء العام الذى عانى فيه من انخفاض المستوى.