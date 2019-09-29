شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: لن نسمح بشكوى الحكام فى وسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه لن يسمح بشكاوى الأندية من أداء الحكام مثلما كان يحدث فى الموسم الماضى، والمطالبة باستبعادهم من مباريات محددة تخوضها الأندية الشاكية، ولفت الغندور فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أن علاقته بمسؤولى الأندية محترمة ولن يسمح بأى تجاوزات فى حق الحكام خلال الموسم الجارى. وأوضح أن من حق الاندية تقديم تظلم ضد أى حكم ولكن وفقا للإجراءات القانونية المتبعة داخل اتحاد الكرة من خلال تقديم تظلم رسمى للجنة الحكام التى تقوم بالتحقيق فى الوقائع التى يستند إليها النادى، مؤكدا أن الشكوى فى وسائل الإعلام لن يعتد بها، وشدد الغندور على أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد وافق على صرف مستحقات الحكام المتأخرة قبل انطلاق الموسم حتى يتمكنوا من أداء المباريات دون مشاكل.

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