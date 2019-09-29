شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي» يتوعد المتسبب في أزمة «صلاح» ويطالب بكشف نتائج التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المتسبب فى أزمة حرمان مصر من التصويت فى جائزة أفضل لاعب فى العالم، وهو ما تسبب فى حرمان محمد صلاح، لاعب المنتخب، والمحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، من الحصول على صوت المدير الفنى للمنتخب وكابتن الفريق نتيجة خطأ إدارى.

وقال صبحى إن محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية ويلقى كل الدعم من الشعب المصرى والعربى، وإنه مستاء- مثل ملايين المصريين- مما حدث فى أزمة التصويت فى جائزة أفضل لاعب، وأوضح أنه طلب من عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، سرعة الانتهاء من التحقيقات التى تجرى لكشف الحقيقة والمتسبب عن الأزمة، وأضاف أن وزارة الرياضة لا تتدخل فى الأمور الفنية وتحترم لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، لكن فى نفس الوقت لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام خطأ إدارى تسبب فى أزمة لمحمد صلاح، وأكد على التواصل مع صلاح ودعمه، مشيدا بوطنية محمد صلاح. يأتى ذلك فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن محمد صلاح أبلغ مسؤولين عن حضوره وانتظامه فى معسكر المنتخب، المقرر يوم 7 أكتوبر، رغم غضبه من بعض المسؤولين السابقين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتأخر عن المنتخب وخلافه مع أشخاص وليس مع المنتخب. يأتى ذلك فى الوقت الذى استقر الجهاز الفنى، بقيادة حسام البدرى، على مصالحة محمد صلاح بمنحه شارة كابتن الفريق، كتقدير معنوى وأدبى ودعما له.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «ديلى إكسبريس»، الإنجليزية، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، قد تعرض لانتقادات من جانب جماهير الريدز، عقب الفوز على شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف، أمس الأول، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى الإنجليزى.

وقالت الصحيفة إن جماهير ليفربول أبدت استياءها من صلاح بعدما رفض تمرير الكرة إلى زميله البرازيلى روبرتو فيرمينو فى هجمة كانت كفيلة بتسجيل هدف، حيث قال أحد مشجعى الريدز، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «يجب معاقبة مو بعد رفض منح فيرمينو الكرة».

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وكتب مشجع آخر: «صلاح أصبح يعانى من بطء شديد فى تمرير الكرة إلى زملائه داخل الملعب»، وقال ثالث: «الفرعون يضيع على ليفربول فرصا كثيرة من تسجيل أهداف محققة».

فيما سلطت الصحيفة الضوء على لقطة إهداء صلاح قميصه لأحد مشجعيه الأطفال، عقب انتهاء المباراة، مشددة على أن معالم السعادة الغامرة ظهرت على وجه الطفل بعد حصوله على قميص الفرعون المصرى.

وأضافت أن «مو» يتميز بالمواقف المميزة والإنسانية، خاصة مع الأطفال، وهو ما ظهر مع الطفل عقب انتهاء المباراة أمام شيفيلد.

فى نفس السياق، كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو»، الإيطالية، أن إدارة ليفربول بدأت تدرس التعاقد مع بديل لمحمد صلاح فى حالة رحيله خلال الصيف القادم، لاسيما أن هناك اهتماما كبيرا من جانب أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس للتعاقد معه.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى ليفربول بدأوا فى التفاوض مع ديفيد نيريس، جناح أياكس أمستردام الهولندى، من أجل الحصول على خدماته، تحسبا لرحيل الفرعون المصرى عن الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات ستكون صعبة على ليفربول بسبب رغبة مانشستر يونايتد فى التعاقد مع جناح أياكس الهولندى، بسبب إمكانياته المميزة، حيث قد تكلف الصفقة خزائن ليفربول مبلغا قيمته 73 مليون جنيه إسترلينى.