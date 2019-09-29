شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر ينقلب على صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء لدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تجاه صالح جمعة، لاعب الفريق، بسبب عدم التزامه فى تدريبات اللاعبين الذين تم استبعادهم من مباراة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، والتى أقيمت مساء أمس الأول «السبت»، فى إطار مباراة العودة لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية نظيفة، وتغيب صالح جمعة عن مران الأهلى، يومى الجمعة والسبت الماضيين، دون الحصول على إذن، مما زاد من غضب المدير الفنى، الذى يرغب فى فرض أجواء أكثر استقراراً داخل الفريق للحفاظ على حالة الانتصارات التى يحققها منذ توليه مهمة القيادة الفنية، حيث تحفظ المدير الفنى السويسرى على منح اللاعب فرصة فى المباريات الرسمية بسبب ضعف اللياقة البدنية واحتفاظه بالكرة لفترة طويلة، وهو عكس الفكر الذى يريد فايلر تطبيقه، والذى يعتمد على السرعة واللعب من لمسة واحدة، جاء ذلك فى الوقت الذى نصح فيه مدرب اللياقة البدنية، المدير الفنى، بعدم الاستعجال على الدفع باللاعب حتى يصل لفورمة المباريات، خاصة أن وزنه زائد ويحتاج لبرنامج تأهيلى خلال الفترة المقبلة.

فيما وقع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، غرامة مالية، على صالح جمعة، بسبب عدم التزامه فى تدريبات المستبعدين، وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أمس «الأحد»، طالبه خلالها بالالتزام والصبر حتى الحصول على الفرصة، وأكد له أن عدم الالتزام وإثارة غضب المدير الفنى سيأتيان بعواقب وخيمة وسيزيدان من ضعف مشاركته مع الفريق فى المباريات الرسمية. من جانب آخر، تراجع الجهاز الفنى عن منح اللاعبين راحة سلبية، أمس «الأحد»، كما كان مقررا، وفضل أن يستأنف الفريق تدريباته مباشرة عقب الانتهاء من مواجهة كانو سبورت فى البطولة الإفريقية، استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها بعد غدٍ «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وسادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى بعد التأهل لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا برباعية، فى بطل غينيا الاستوائية، سجلها اليو ديانج وحسين الشحات وجونيور أجاى وصلاح محسن.

وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة مباراة الإنتاج الحربى أمام إف سى مصر، والتى فاز بها الإنتاج بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز للوقوف على مواطن القوة والضعف فى فريق الإنتاج من أجل وضع خطة اللعب والتشكيل المناسب. ومن جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ أن فريقه يحترم فريق الإنتاج الحربى وجهازه الفنى ولاعبيه، لافتا إلى أن المباراة صعبة لأنها أمام منافس قوى، ولكن الفريق يتطلع لحصد الثلاث نقاط. وأضاف أن تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى فى المباراة المقبلة يبقى هدفا مهما جدا للجهاز الفنى واللاعبين، لعدة أسباب فى مقدمتها مواصلة الانتصارات التى بدأت بالفوز على كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، فى مالابو، ثم الفوز بكأس السوبر على حساب الزمالك، وبعدها الفوز على سموحة فى افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدورى الممتاز، والفوز على كانو سبورت وقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا. وأشار إلى أن الجهاز الفنى واللاعبين لديهم رغبة قوية فى مواصلة النتائج الإيجابية، لاكتساب مزيد من الثقة المطلوبة فى هذه المرحلة من الموسم الجديد، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد والجهاز الفنى يتطلع دائما لخلق دوافع جديدة وقوية للاعبين.