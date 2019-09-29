شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تواجه «البدرى» قبل انطلاق معسكر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، ثلاث أزمات قبل انطلاق المعسكر الأول للفريق، المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل، لمواجهة بتسوانا وديا يوم 14 من نفس الشهر. تكمن الأزمة الأولى فى عدم وجود رأس حربة مميز يعتمد عليه الجهاز الفنى خلال المباريات المقبلة فى ظل إصابة مروان محسن، مهاجم الأهلى، وانضمام كل من صلاح محسن، لاعب الأهلى، ومصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وطاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، لمعسكر المنتخب الأوليمبى الذى سيقام فى نفس الفترة، استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وعلمت «المصرى اليوم» أن البدرى يفكر فى ضم كل من عمرو مرعى، مهاجم المقاصة، وخالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندرى، لتجربتهما أمام بتسوانا، وتكمن الأزمة الثانية فى عدم وجود ظهيرى جنب، سواء فى الجبهة اليمنى أو اليسرى، بعدما رفض المدير الفنى ضم أحمد المحمدى، المحترف بنادى أستون فيلا الإنجليزى، إلى جانب تراجع مستوى أحمد فتحى، الظهير الأيمن للأهلى، وعدم مشاركة عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، مع فريقه بشكل مستمر، فيما تعد الأزمة الأخيرة بسبب رغبة المدير الفنى فى منح شارة القيادة إلى محمد صلاح، المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، لكن وجود محمد الننى، المحترف بنادى بشكتاش التركى، أقدم اللاعبين، ويليه عبد الله السعيد قد يحرم البدرى من تنفيذ رغبته فى تغيير شارة القيادة. من جهة أخرى، كلفت اللجنة المؤقتة محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، بعقد جلسة مع الجهاز المعاون من أجل حسم الرواتب الشهرية لكل من طارق مصطفى، المدرب العام، وأحمد أيوب، المدرب، وسيد معوض، المدرب المساعد، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، بينما قام حسام البدرى، المدير الفنى، بتحديد جدول مباريات الدورى الممتاز على الجهاز المعاون، بحيث يتولى طارق مصطفى متابعة مباريات الأهلى، ويتواجد أحمد أيوب فى مباريات الزمالك، على أن يكون سيد معوض فى بقية المباريات الأخرى وفقا لأهميتها، وطالب البدرى، خلال جلسته مع جهازه المعاون، بعدم الإفصاح عن الأسماء التى سيتم ترشيحها للانضمام إلى معسكرات المنتخب الوطنى حتى لا يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وينتظر أن يجتمع حسام البدرى مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، للتنسيق بشأن اختيار اللاعبين اللذين سيتم تواجدهما فى المنتخبين.