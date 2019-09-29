بطل العالم فى المشى ينسحب من مونديال «قطر» لـ«ألعاب القوى»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توالت الانسحابات والاعتذارات عن استكمال بطولة العالم لألعاب القوى التى تستضيفها قطر، من جانب اللاعبين بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أثر على مستوى اللاعبين المشاركين، حيث أعلن صباح أمس «الأحد» السلوفاكى ماتى توث، بطل العالم فى المشى عن أسباب انسحابه من سباق 50 كيلومترا «مشى» والذى جاء بسبب درجات الحرارة العالية فى الدوحة، والتى تجاوزت 31 درجة مئوية بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 75%. وقال توث «وعدت عائلتى بأن أعود سالما إلى الديار، لذا حافظت على وعدى وتوقفت خلال السباق»، وكان البوتسوانى نايجل أموس، أحد المرشحين لذهبية سباق 800 متر، من بطولة العالم لألعاب القوى، أعلن انسحابه من البطولة نتيجة إصابته فى وتر القدم بسبب درجات الحرارة المرتفعة وخشيته من تفاقم الإصابة فى ظل ارتفاع نسبة الرطوبة، وكان العداء البالغ عمره 25 عاما، فى طريقه للمشاركة فى السباق الثانى للتصفيات، لكنه لم يبدأ. وكتب فى حسابه عبر إنستجرام «بعد التعامل مع الإصابات فى الماضى، لم يكن هناك ما يوحى بوجود أى مشكلة قبل السفر إلى هنا». فى نفس السياق قال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى، إنه سيتم تقديم أقراص مقياس الحرارة لمتسابقى سباقات الماراثون والمشى خلال البطولة، لمراقبة رد فعلهم تجاه الحر الشديد.

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