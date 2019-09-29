جاتوزو يقترب من الانضمام لفريق جنوى

الأحد 29 سبتمبر 2019

اقترب الإيطالي جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق ميلان السابق من تدريب نادي جتوى، خلال الموسم الحالي، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية.



وذكرت التقارير أن تولي غاتوزو لتدريب الفريق قد يكون فوري حيث قد تكون مباراته الأولى في مواجهة فريقه السابق الميلان يوم السبت المقبل.

وكان فريق جنوى تعرض لهزيمة كبيرة أمام نظيره لاتسيو بأربعة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لذا بدأت ادارة النادي بالمفاوضات مع اللاعب الدولي السابق.

يذكر أن جنوى يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١٨ في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد خمس نقاط فقط بعد مرور ست جولات.