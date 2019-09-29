الأحد 29 سبتمبر 2019
اقترب الإيطالي جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق ميلان السابق من تدريب نادي جتوى، خلال الموسم الحالي، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية.
وذكرت التقارير أن تولي غاتوزو لتدريب الفريق قد يكون فوري حيث قد تكون مباراته الأولى في مواجهة فريقه السابق الميلان يوم السبت المقبل.
وكان فريق جنوى تعرض لهزيمة كبيرة أمام نظيره لاتسيو بأربعة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لذا بدأت ادارة النادي بالمفاوضات مع اللاعب الدولي السابق.
يذكر أن جنوى يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١٨ في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد خمس نقاط فقط بعد مرور ست جولات.
كانت هذه تفاصيل خبر جاتوزو يقترب من الانضمام لفريق جنوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.