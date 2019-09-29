أتلتيكو يخسر لاعب وحيد في قائمته ضد لوكوموتيف موسكو

الأحد 29 سبتمبر 2019
فيتولو هو اللاعب الوحيد الغائب عن قائمة نادي اتلتيكو مدريد الإسباني التي ستسافر لمواجهة لوكوموتيف موسكو في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء.
وكان اللاعب قد تعرض الى اصابة في الفخد في التعادل امام ريال مدريد مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وتم استدعاء ايفان سابونيتش مكانه، مع تواجد حارس الأكاديمية دييغو كوندي في القائمة ايضا.وجاءت القائمة الكاملة كما يلي:
يان أوبلاك، أدان، دييغو كوندي، خوسيه خيمينيز، سانتياغو آرياس، رينان لودي، ستيفان سافيتش، فيليبي، ماريو هيرموسو، كيران تريبيير، توماس بارتي، كوكي، ساول، هيكتور هيريرا، ماركوس يورينتي، توماس ليمار، أنجيل كوريا، ألفارو موراتا، دييغو كوستا، جواو فيليكس وإيفان سابونيتش.
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