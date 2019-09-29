الزمالك المصري يتأهل لدور مجموعات دوري أبطال افريقيا دون خوض المباراة

الأحد 29 سبتمبر 2019
حجز الزمالك المصري بشكل رسمي مكانه في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على حساب جينيراسيون سبورت السنغالي من دون ان يلعب لقاء الاياب.
مباراة الذهاب انتهت 2 - 1 لصالح الفريق السنغالي وكان الزمالك يحتاج للفوز 1 - 0 لكي يضمن تواجده في دوري المجموعات الا ان الفريق السنغالي لم يحضر الى اللقاء.
وانتظر حكم المباراة 20 دقيقة لوصول الفريق السنغالي إلا أن الأخير لم يحضر متمسكًا بموقفه برفض اللعب على برج العرب ليعلن فوز الزمالك بنتيجة 3-0.
ويأتي رفض الجانب السنغالي اللعب بالإسكندرية بداعي تلقيه خطاب نقل المباراة من بتروسبورت بالقاهرة وترحيل موعدها لمدة 24 ساعة قبل اللقاء بأقل من عشرة أيام وهو ما يخالف اللوائح والقوانين إلا أن التأجيل تم لدواعي أمنية.
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