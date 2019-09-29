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بيراميدز ينجح في التأهل لدور الـ 32 من البطولة الكونفدرالية 

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الأحد 29 سبتمبر 2019

نجح فريق بيراميدز المصري في التأهل الى دور ال 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف وحيد في المباراة التي اقيمت على ارض الأخير.

وكان الفريق الجزائري الطرف الأفضل في الشوط الأول من اللقاء وسنحت له فرص عديدة للتسجيل لكن صلابة الدفاع المصري وتألق الحارس أحمد الشناوي حافظ على نظافة الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح بيراميدز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 56 عن طريق اللاعب جون انتوي بعد خطأ بتشتيت الكرة من مدافع بلوزداد.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأهل الفريق المصري بنتيجة اجمالية 2-1. 

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