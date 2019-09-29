برشلونة يخسر نجمه أمام انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الأحد 29 سبتمبر 2019

سيخسر نادي برشلونة الاسباني جهود أحد أهم لاعبيه خلال مباراة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وسيفقد بطل الليغا خدمات الشاب انسو فاتي أمام إنتر ميلان الإيطالي حيث يرفض ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة المخاطرة والدفع باللاعب في المباراة قبل اكتمال تعافيه من الإصابة بشكل كامل حتى لا يتعرض لإنتكاسة.

وأوضحت التقارير الاسبانية أن الإصابة التي يعاني منها فاتي عضلية ويحتاج إلى وقت راحة كبير جداً لذا هو مستبعد من الناحية العملية من المشاركة في مباراة انتر ميلان يوم الأربعاء المقبل.