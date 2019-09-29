هيرتا برلين يسحق كولين بأربعة أهداف نظيفة

الأحد 29 سبتمبر 2019 تمكن نادي هيرتا برلين من تحقيق فوز كبير على كولين بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي اقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الالماني.

وافتتح فريق الضيف النتيجة عند الدقيقة 23 عن طريق اللاعب جافايرو ديلروسون، وحصل لاعب كولين خورخي ميري على بطاقة حمراء د 41 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0. وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب وداد إيبيشيفيتش هدفين د 59 ود 63، ليعود بعدها ديدريك بوياتا ويسجل الرابع والخير د 83.

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