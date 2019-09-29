الأحد 29 سبتمبر 2019 اكتفى نادي كالياري بالتعادل الايجابي 1 - 1 امام هيلاس فيرونا لحساب الجولة السادسة من الكالتشيو الايطالي. كالياري الذي كان يمني النفس بالفوز ليصعد الى المركز الرابع في الترتيب لم يستطع تحقيق ما اراد واكتفى بالنقطة الواحدة.

رفاق اللاعب ناينغولان سيطروا على اجواء المباراة ولكنهم اكتفوا بهدف اللاعب لوكاس كاسترو د 29 من عمر الشوط الاول الا ان الضيوف استطاعوا خطف هدف التعادل عبر اللاعب فاراوني د 66. بعد التعادل حاول كالياري خطف هدف التعادل الا ان جميع مساعيه باءت بالفشل وانتهت المواجهة بالتعادل 1 - 1 بين الطرفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كالياري وهيلاس فيرونا حبايب بالتعادل الإيجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.