مدرب لاتسيو: عرفنا كيف ننهي الامور امام جنوى

الأحد 29 سبتمبر 2019 قال اينزاغي ، المدير الفني لفريق لاتسيو سيموني ان لا مشكلة مع هداف الفريق تشيرو ايموبيلي وان الفريق قدم مباراة مميزة في الفوز 4 - 0 على جنوى.

وقال اينزاغي: اللاعبون قدموا مباراة رائعة امام جنوى . لقد سيطرنا على المواجهة منذ بدايتها وكنا مميتين امام المرمى وسجلنا اغلبية الفرص التي سنحت لنا وكنا نستطيع ان نسجل اكثر. واضاف: كنا بحاجة لهذا الفوز فنحن نملك نقاطا في الترتيب اقل بكثير مما نستحق. وعن مشكلة ايموبيلي قال: الموضوع اخذ اكثر مما يستحق انا المدرب وهو هداف الفريق هو يستطيع ان يعبر عن رايه وانا اعمل بقناعاتي ناهيك انه مهاجم رائع وقدم اليوم مباراة رائعة.

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