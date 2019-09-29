شكرا لقرائتكم خبر عن أضواء العريفي تشارك في اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النسائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي في الاجتماع الأول للجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أقيم في تايلاند على هامش نهائي بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عاما 2019.

وأكدت العريفي أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد تشكيلها، حيث تم الاطلاع على أهداف اللجنة وأعمالها، ونبذة عن البطولات والمنافسات وتواريخها، إضافة إلى الاطلاع على اللوائح والقوانين.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي اعتمد تعيين أضواء العريفي عضوا في لجنة كرة القدم النسائية للفترة من 2016 إلى 2023.