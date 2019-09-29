شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تهاجم "كهربا" فى لقاء انسحاب جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت جماهير الزمالك المتواجدة فى ستاد برج العرب، هتافات مضادة لمحمود كهربا صانع ألعاب الفريق الذى رحل عن الأبيض وانضم لنادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى وذلك دون موافقة مسئولى الأبيض.

ويتواجد عددا من جماهير الزمالك فى مدرجات برج العرب لدعم الفريق فى مباراته أمام جينيراسيون فوت السنغالى التى لن تقام فى ظل عدم حضور الفريق السنغالى إلى ملعب المباراة فى الوقت الحالى، فى اللقاء الذى يأتى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وتمسك جينيراسيون فوت بعدم السفر لبرج العرب، بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون التى أقيمت فى السنغال، إنتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2/1 ومن المنتظر أن يعلن حكم اللقاء خلال اللحظات الجارية عن انسحاب فريق جينيراسيون بعد مرور 20 دقيقة من انتظار بطل السنغال.