شكرا لقرائتكم ميتشو يتمسك بالتشكيل الأساسي لمواجهة جينيراسيون فى تقسيمة الزمالك ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت التقسيمة واقعة طريفة بمشاركة ميتشو مع اللاعبين التقسيمة كلاعب يشارك في مركز "رأس الحربة" كما شارك الجهاز المعاون مع البدلاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاصة يوم الخميس المقبل، فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.
وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
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