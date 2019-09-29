شكرا لقرائتكم بعثة جينيراسيون فوت السنغالى تطير إلى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع ببعثة جينيراسيون فوت السنغالى أن البعثة السنغالية سوف تنتقل من فندق الإقامة بالقاهرة إلى الإسكندرية، غداً الإثنين، وهو ما نوهنا به صباح اليوم إلى أن الفريق السنغالى سيغادر القاهرة غدا منتقلاً إلى الإسكندرية.

تابع المصدر ذاته رداً على إرسال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا للاتحاد المصرى عن الأزمة الدائرة الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال قائلاً:"ننتظر قرار الكاف النهائى ووفقا له سنضع خطتنا وإذا كان القرار هو إعادة المباراة سنبدأ الاستعداد لذلك بداية من الغد".

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وفقا للخطاب المرسل أن الكاف يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل إنبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب وهو ما كشفناه بالأمس إن الفريق السنغالى يستند فى شكواه إلى الكاف بإنه تم إقامة مباريات فى القاهرة بالأمس، شدد الاتحاد الأفريقى على أن الموضوع سوف يتم عرضه على لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لاتخاذ القرار النهائى.

كانت بعثة جينيراسيون قد رفضت الانتقال اليوم إلى برج العرب لخوض مباراة الزمالك فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وأكدوا إنهم تواجدوا بالأمس فى ستاد بتروسبورت وفقا للخطاب المرسل لهم من الكاف قبل القدوم إلى القاهرة بأن اللقاء يوم 28 من شهر سبتمبر فى ستاد بتروسبورت رافضين تنفيذ التعديلات التى أجريت من قبل الكاف بخوض اللقاء اليوم أمام الزمالك فى برج العرب بعد تأجيل المواجهة ونقل مكان إقامته بناءً على طلب القلعة البيضاء وتواجد الزمالك اليوم وطاقم الحكام والمراقب الخاص بالمباراة فى ملعب برج العرب وتم إعلان انسحاب جينيراسيون فوت من المباراة مع إرسال تقريرا إلى الكاف لإصدار قرار رسمي بشأن تلك الأحداث خلال الساعات المقبلة.