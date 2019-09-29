شكرا لقرائتكم مصدر بالكاف: اتجاهان لحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هناك اتجاهان لا ثالث لهما للبت فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال التى أنهاها الحكم لعدم حضور الفريق السنغالى لأرض الملعب، واحتساب الزمالك فائزا بثلاثة أهداف دون رد.

واعترض بطل السنغال على تأجيل المباراة من الأمس لليوم لمدة 24 ساعة، كما اعترض على نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية وعدم ابلاغهم بهذا الأمر سوى قبل المباراة بـ 24 ساعة.

ورفض الفريق السنغالى السفر من القاهرة إلى برج العرب اليوم الأحد، لخوض اللقاء وبذلك تأهل الزمالك لدور المجموعات بعدما اعتبر فائزا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مجموع اللقاءين.

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وتابع المصدر فى تصريحات خاصة:" هناك لجنة قانونية ستنظر فى معطيات الأزمة بعد فحص شكوى الفريق السنغالى والكشف عن دوافع الزمالك فى قرار نقل وتأجيل اللقاء".

وكشف المصدر أن الاتجاه الأول فى القرار الخاص باللقاء سيكون بإعادة المباراة على أرض محايدة وبدون جمهور اذا كان جينيراسيون محقا فى شكواه ضد الزمالك ولم يكن هناك دافع قوى لنقل وتأجيل المباراة، أما الاتجاه الثانى فسيكون احتساب الزمالك فائزا اذا كانت معه الدوافع المنطقية وثبت أن جينيراسيون افتعل الأزمة".

وشدد المصدر أن خيار اعتبار الزمالك مهزوما، أمر مُستبعد نهائيا من أى قرار محتمل للاتحاد الأفريقي بخصوص هذه الأزمة، بعدما التزم الفريق الأبيض بمخاطبة الكاف لنقل المباراة وتأجيلها، وقدم كل سب الدعم للفريق الضيف ونزل الملعب فى الموعد المحدد والتزم بلائحة الكاف".