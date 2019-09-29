مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون بعلن فوز الأبيض بثلاثية بعد إنسحاب بطل السنغال...

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جدة - عمرو شويل أعلن التشادى صالح قدرى مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت فوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة بعد إنسحاب بطل السنغال من اللقاء الذى كان مقرر له على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
الجدير بالذكر أن الفريق السنغالى رفض السفر إلى برج العرب وخوض اللقاء فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، بعد التعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة ونقله من ستاد بتروسبورت إلى برج العرب، بعد طلب من الزمالك التأجيل ونقل المباراة حتى يتسنى حضور جماهير للمواجهة ورفض الفريق السنغالى تطبيق قرار الكاف وذهب بالأمس إلى ستاد بتروسبورت لإثبات حالة بإنهم تواجدوا فى الموعد المُحدد الذى تم إخطارهم به قبل قدومهم إلى القاهرة.
وبالفعل تواجد الزمالك فى السادسة والنصف مساء اليوم فى ملعب برج العرب مع تواجد أيضاً طاقم تحكيم اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني ولم يتواجد أي فرد من بعثة جينيراسيون فى الملعب ليتساؤل جمهور الزمالك أين يتواجد الفريق السنغالى فى ذلك التوقيت.
وكشف مصدر مطلع ببعثة الفريق السنغالى إن خلال توقيت مباراة الزمالك ستكون البعثة السنغالية متابعة للأحداث داخل ستاد برج العرب عبر شاشات التلفزيون داخل فندق الإقامة فى مدينة نصر.
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