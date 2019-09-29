شكرا لقرائتكم صخرة الأهلي يُقيم عقيقه فيروز فى حضور زملائه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام سعد سمير مدافع النادي الأهلى عقيقه نجلته فيروز فى حضور زملائه بأحد الأماكن العامة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك فور انتهاء مران الفريق اليوم الأحد والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. وتواجد فى العقيقه التي أقامها سعد سمير العديد من نجوم الفريق الأحمر ومنهم محمد هاني ومحمد الشناوى وشريف اكرامى ووليد أزارو وعمرو السولية وحسام عاشور ورمضان صبحي. وتعافى سعد سمير من الإصابة والتي كانت على مستوى الرباط الصليبي الخلفي والتي أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق الأحمر لأكثر من 6 أشهر، ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري العام. Advertisements

سعد سمير

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