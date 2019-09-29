شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تساند بيراميدز بالجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد من جماهير الزمالك المتواجدة في الجزائر على مؤازرة فريق بيراميدز في مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية، باعتباره ممثل مصر الثاني في الكونفدرالية بعد المصري البورسعيدي.

كان بيراميدز قد تعادل بهدف لمثله ضد شباب بلوزداد في مباراة الذهاب التي جمعتهما قبل أسبوعين على استاد الدفاع الجوي.

Advertisements

ويتقدم بيراميدز على بلوزداد بهدف نظيف أحرزه الغاني جون أنطوي ليضع فريقه في المقدمة.



