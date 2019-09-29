ماذا قال أحمد الشناوى عن احتمال إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون ؟...

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جدة - عمرو شويل طالب أحمد الشناوى المحلل التحكيمى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإصدار قرار سريع باعتماد فوز الزمالك وتأهله لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد إنسحاب فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال. وتعجب الشناوى من "إنسحاب" فريق جينيراسيون السنغالى قائلا :" لا أعلم ما الذى أستند عليه بطل السنغال لينسحب من المباراة" مؤكدا أن خطاب "الكاف" واضحا بنقل اللقاء من بتروسبورت لملعب برج العرب وتأجيله لمدة يوم. Advertisements أكد الشناوى أن النقطة الفاصلة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون هى خطاب الاتحاد الأفريقي الذى صدر على شقين الأول منه تأجيل اللقاء لمدة يوم والثانى نقله إلى ملعب برج العرب. قال الشناوى إنه فى حالة اتخاذ "كاف" قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون يعد هذا الأمر ظالما للفريق الأبيض.

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