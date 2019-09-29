شكرا لقرائتكم دونجا يهنئ جماهير الإسماعيلي بعد الصعود لدور الـ16 بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن إصابته قال دونجا :”كنت أعانى من الإصابة بالكاحل قبل بداية الموسم وتمسكت باللعب من أجل الفريق رغم شعور ببعض الآلم”.
وأشار مدافع وسط الزمالك الأسبق :تواصلت مع الجهاز الطبى الذى طمئنى وأكد لى على إمكانية مشاركتى بالمباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى فى ثانى جولات المسابقة المحلية”.
وأتم حديثه :”نتعامل مع كل المباريات باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق أفضل النتائج فى الموسم المقبل”.
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