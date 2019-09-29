شكرا لقرائتكم دونجا يهنئ جماهير الإسماعيلي بعد الصعود لدور الـ16 بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم محمود عبد العاطى دونجا ارتكاز الإسماعيلى التهنئة للجماهير ، بعد الصعود لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى بنتيجة المباراتين 4 / 3 .

وعن إصابته قال دونجا :”كنت أعانى من الإصابة بالكاحل قبل بداية الموسم وتمسكت باللعب من أجل الفريق رغم شعور ببعض الآلم”.

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وأشار مدافع وسط الزمالك الأسبق :تواصلت مع الجهاز الطبى الذى طمئنى وأكد لى على إمكانية مشاركتى بالمباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى فى ثانى جولات المسابقة المحلية”.

وأتم حديثه :”نتعامل مع كل المباريات باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق أفضل النتائج فى الموسم المقبل”.